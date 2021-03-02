بريطانيا تدعو قيادات اليمن إلى الموافقة على وقف إطلاق النار

الذي اقترحته الأمم المتحدة

دعت الحكومة البريطانية، اليوم، القيادات السياسية في اليمن إلى الموافقة على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة مؤخراً.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم أن المملكة المتحدة جددت أمس خلال مؤتمر اليمن الذي نظمته الأمم المتحدة التزامها بتوفير معونات إنسانية للشعب اليمني الذي عانى طويلا، بما في ذلك دعم توفير مئات المراكز الصحية.

وأكدت الوزارة أن السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، داعية جميع القيادات السياسية في اليمن إلى الموافقة على وقف إطلاق النار الذي اقترحته الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.