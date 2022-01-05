"أراسكو" تواصل حضورها اللافت في "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل"

تقدِّم استشاراتها المجانية في المجالات البيطرية والغذائية والعلفية

تواصل شركة أراسكو "الراعي الفضي" لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حضورها اللافت بالمهرجان عبر العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تقيمها وتقدمها بالمجان للزوار.



وتقيم الشركة ممثلة بـ"قطاع الأعلاف" معرضاً خاصاً بالأعلاف، يقدم العارضين فيه شرحاً موجزاً لرحالة صناعة الأعلاف داخل مصانع الشركة، وسط إقبال كبير من الزوار ومن ملاك الإبل المشاركين ومن الشخصيات البارزة التي تلبي دعوات نادي الإبل للحضور فعاليات المهرجان.



كما تقدم الشركة يومياً عبر معرضها ومنصتها العديد من الفعاليات والمسابقات والجوائز الخاصة، مثل مسابقة "عش نياقك"، التي لاقت إقبالا واسعا وكبيرا من قبل ملاك الإبل المشاركين والحاضرين للمهرجان.



وتهدف "أراسكو" من مشاركتها إلى رفع وتعزيز مستوى الوعي لدى ملاك الإبل حول الأعلاف المكعبة، وتقديم الاستشارات المجانية في المجالات البيطرية والغذائية، والتعريف بالمدخلات العلفية التي تستخدم في إنتاج الأعلاف.



ويمكن متابعة الحساب الرسمي لـ أراسكو الأعلاف @wafifeed، وذلك للمزيد من التفاصيل حول البرامج التوعوية المقدمة، والأنشطة والمسابقات والجوائز خلال فترة المهرجان.

