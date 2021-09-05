لجنة الساحات المحيطة بالحرم تدعو أصحاب العقارات المنزوعة لاستكمال إجراءات الصرف

اشترطت اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض

‬دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى (17).

واشترطت اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.