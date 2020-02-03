محافظ جدة يرعى احتفال جمعية الوداد بمرور 10 سنوات على تأسيسها

نيابة عن أمير مكة المكرمة .. مساء الأربعاء المقبل

يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مساء الأربعاء المقبل حفل جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها والاحتفاء بالأسر المحتضنة على مستوى المملكة.

وذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

يُذكر أن "الوداد" هي جمعية متخصصة في رعاية الأيتام وتوكل إليها مهمة متابعة الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة وتقديم الاستشارات للأسر وتثقيف المجتمع بذلك وتعزيز قيم الرحمة والإحسان والتكافل الاجتماعي.

كما حققت الجمعية الأمان والحياة الكريمة في هذا العام لأكثر من 500 يتيم بإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة ترعاهم وتقدم لهم كل سبل التنشئة الإسلامية الصالحة ليكونوا أفرادًا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم.