"طبية نجران" تناقش زيادة السعة السريرية لمستشفيات المنطقة

بحث تحويل مستشفى الملك خالد لـ "تخصصي" بسعة 500 سرير

عقدت لجنة الخدمات الطبية بمنطقة نجران يوم أمس الأول اجتماعها الثاني خلال العام الحالي في مقر المديرية العامة للشؤون الصحية برئاسة نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم وبحضور أعضاء اللجنة الطبية.

وأكد الدكتور إبراهيم بني هميم، أهمية أعمالها ودورها المهم في تطور الخدمات الصحية المقدمة للمريض والمراجع بالقطاعات الصحية.

ناقش الاجتماع استعراض نتائج التوصيات السابقة والتي شملت تحويل مستشفى الملك خالد إلى مستشفى تخصصي بسعة 500 سرير ورفع السعة السريرية بمستشفى الولادة إلى 300 سرير، وزيادة السعة السريرية بمستشفى حبونا إلى 100 سرير لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمحافظات الشمالية.

كما بحث اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة منها ملف دراسة استحداث مدارس عالمية بالمنطقة لأهميتها في جذب الأطباء الأجانب للعمل في المنطقة كما شهد الاجتماع مناقشة طلب المواطنين حول زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة وضوابط استحداث ودمج مراكز الرعاية الصحية الأولية.