أمين العاصمة المقدّسة: مكة بها أكثر من 100 حي عشوائي ولا بد من الإزالة

أكّد أنه ليس المسؤول عن العشوائيات وقال: هناك لجنة شُكلت ووضع جدة يختلف

قال أمين العاصمة المقدّسة المكلّف، صالح التركي؛ إن مكة المكرّمة فيها أكثر من 100 حي عشوائي، ولا بد من الإزالة.

وأوضح، في لقائه مع عبدالله المديفر؛ عبر "قناة خليجية"، أن هناك لجنة شُكلت، وليس هو المسؤول عن العشوائيات بمكة المكرّمة، لافتاً إلى أن حي النكاسة تحت الإزالة وبعده حي الكدوة.

وقال "التركي": "وضع مكة المكرّمة يختلف عن جدة من حيث العشوائيات أكثر، والعشوائيات معظمها أراضٍ مملوكة، والأملاك كثيرة، والأراضي غالية".

وختم تصريحه بقوله: "مكة المكرّمة فيها أكثر من 100 حي عشوائي ولا بد من الإزالة".