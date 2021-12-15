القنصل الأمريكي بالظهران يشيد بالتقدم الصناعي في الجبيل الصناعية

بعد زيارة مع وفد مرافق.. تعرّف خلالها على المشروعات الحالية والمستقبلية

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، أمس، القنصل الأمريكي العام بالظهران، ديفيد إدجينتون، والوفد المرافق، في مقر الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

وتعرّف الوفد الأمريكي على المشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم عليها الهيئة الملكية وما تزخر به مدينة الجبيل الصناعية من استثمارات نوعية جعلتها في مصاف الدول الصناعية العالمية.

وزار الوفد كلية الجبيل الصناعية وتعرّف على الاختصاصات العلمية والمرافق الداعمة للعملية التعليمية.

من ناحيته، أشاد القنصل الأمريكي بالظهران بالتقدم الكبير الذي تشهده الجبيل الصناعية في المجالين الصناعي والاجتماعي وما تحتويه الهيئة الملكية بالجبيل من خطط مستقبلية تسهم في نهوض الاقتصاد السعودي وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.