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قال: تبدأ الساعة الثالثة حتى الحادية عشرة مساءً وتشمل المحافظات

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على ‏حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن أمطاراً رعدية ونشاطاً في الرياح السطحية؛ تبدأ الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها.