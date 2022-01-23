"‫سبق" تسأل ومتحدث "الصحة" يجيب: في هذا الوقت يستطيع "المصاب بعد الجرعتين" الحصول على التنشيطية

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، في إجابة عن استفسار "سبق" خلال مؤتمر مستجدات فيروس كورونا، أن الشخص الذي تعرض للإصابة بعد تلقيه جرعتين من لقاح فيروس كورونا، يستطيع الحصول على الجرعة التنشيطية، بعد تعافيه مباشرةً، إذا مضى على حصوله على الجرعة التنشيطية 3 أشهر.