بعد خلاف لعقود.. "التعليم" تغيّر مسمى قطاع بني يزيد لـ"شرق الليث"

قرار الوزارة تضمّن دمج قطاعي حقال وسوق العين بمسمى واحد

وافقت وزارة التعليم على تغيير مسمى قطاع بني يزيد التابع لإدارة تعليم الليث إلى "قطاع شرق الليث".

جاء ذلك بعدما رفع عدد من سكان شرقي محافظة الليث عدة شكاوى بطلب تغيير مسمى القطاع، حيث كان يقتصر فقط على مركز واحد رغم وجود ثلاثة مراكز.

وأكدت الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، أنه تم تعديل قطاع بني يزيد إلى شرق الليث، بعد خلاف دام لعقود.

وقالت الإدارة: ‏وصلت موافقة ‎وزارة التعليم على تعديل مسمى قطاع بني يزيد إلى قطاع "شرق الليث"، وتم دمج قطاعي حقال وسوق العين في قطاع واحد بمسمى قطاع حقال وسوق العين.