بالصور.. "التحول الرقمي المالي في المملكة" يستعرض تجربتي "المالية" و"الزكاة" ويُكَرّم "سبق"

القحطاني: التحول الرقمي موضوع الساعة.. و"جوبلاني": تطور التكنولوجيا زاد التحديات

تصوير : وليد النغيثر

اختتمت فعاليات ملتقى "التحول الرقمي المالي في المملكة"، والذي نظمه مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، برعاية صحيفة "سبق" الإلكترونية.

وناقش الملتقى واقع ومستقبل التحول الرقمي في القطاع المالي السعودي، من خلال أتمتة العمليات، ورقمنة جداول أعمال الشركات، وحماية الأصول وإدارة التكاليف، والتخطيط الاستراتيجي، وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة والمحفزة للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة التي تلبي تطلعات المواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

وبدأت أعمال الملتقى بكلمة ألقاها مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، أكد فيها أن الملتقى يستهدف الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي يرعاها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأشار القحطاني إلى أن التحول الرقمي هو موضوع الساعة في المجال المالي والاقتصادي في السعودية؛ نظرًا لدوره في تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأبرز القحطاني عمل المعهد على تحويل برامجه للقدرة الواحدة إلى برامج إلكترونية تنفيذ عن بعد؛ مشيدًا بالاهتمام والتفاعل الكبير الذي حظي به الملتقى من داخل وخارج المملكة وكذلك من المتخصصين؛ وهو ما ظهر في جلسات الملتقى المتميزة والخبراء المميزين في المجال المالي والاقتصادي.

ثم ألقت رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط، فضيلة جوبلاني، كلمة عبّرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في أعمال هذا الملتقى ووجهت التحية لمعهد الإدارة العامة على تبني برامج التحول الرقمي المالي. وأشارت جوبلاني إلى أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية تسعى لتقديم العديد من برامج الدعم العلمي للتحول الرقمي المالي.

وقالت لطيفة جوبلاني: إن المالية تواجه أكبر عملية تحول في تاريخها من خلال برامج تعلم الآلة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات.

وعقب ذلك ألقى عضو هيئة التدريب بقطاع المحاسبة بمعهد الإدارة العامة سعد الهويمل، كلمة معهد الإدارة العامة، بعنوان "دور التحول الرقمي المحاسبي في ترسيخ الحوكمة" عبّر فيها عن التطور المتسارع في الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي الذي حقق مرونة أكبر في معالجة البيانات المالية وساهم في توسيع نطاق التحولات غير المسبوقة في الاقتصاد والمالية.

وأكد الهويمل أن التحول الرقمي يعد أحد محفزات النمو في القطاع المالي، وأنه يمثل في القطاع الحكومي عملية التحول إلى نماذج عمل رقمية وتوفير قنوات جديدة تسهم في نمو الخدمات الإلكترونية.

وقال عضو هيئة التدريب بالمعهد: إن الجهات الحكومية تطرح حاليًا برامج متكاملة تسهم في توظيف منظومة رقمية كاملة.

وألقى وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير الأستاذ أحمد الصويان، كلمة عن "منصة اعتماد ودورها في التحول الرقمي المالي وتحديدًا خدمات تعويض العاملين".

وأكد الصويان أن المملكة ضِمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم؛ مشيرًا إلى أن الميزانية العامة في المملكة يتم تخطيطها وتنفيذها بشكل مركزي لعدد 450 جهة حكومية، ولهذا عملت الوزارة على إنشاء منصة رقمية واحدة ستمثل نقلة نوعية كبيرة للمملكة لتحقيق الكفاءة والرقابة.

كما قدّم مدير إدارة التميز بالهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس عبدالله الفنتوخ ورقة بعنوان "تجربة الهيئة في التحول الرقمي"؛ مؤكدًا أن أهم ممكنات تحقيق استراتيجية الهيئة تتمثل في الرقمنة والبيانات والتحليل والشفافية واليقين الضريبي.

وأكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، أن المملكة حرصت على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لدورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشهد المملكة حراكًا كبيرًا لتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثم عقدت جلسة عن الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الأعمال التجارية والمالية، قدّمها أريف كاليم مدير المبيعات التقني، أعقبها جلسة عن مستقبل المالية والتحولات التي يشهدها القطاع العام حاليًا قدّمها أحد شركاء شركة PwC الشرق الأوسط السيد وائل أبو زكي، ثم قدّم السيد شاهد خان أحد مسؤولي شركة Oracle، جلسة عن التحولات التقنية.

وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة ورعاة الملتقى.