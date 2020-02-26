ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد في الكويت إلى 18 حالة

جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19" إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 01:00 PM

جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة

ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد في الكويت إلى 18 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الكويت

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19" إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

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