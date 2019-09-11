بالصور .. مرسيدس تكشف عن سيارتها الاختبارية الكهربائية بالكامل "فيجن EQS‎"

بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث يستخدم في الرحلات الطويلة بالطرق السريعة

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سيارتها الاختيارية الكهربائية بالكامل فيجن EQS وذلك في معرض فرانكفورت، حيث تُظهر السيارة الرؤية المستقبلية لمرسيدس بنز.

وتفصيلاً، تأتي السيارة مع بطارية 100 كيلوواط بقوة 470 حصانًا، حيث تتسارع من 0-100 كم / ساعة في أقل من 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كلم/ساعة، ويتراوح مداها التشغيلي مع ما يصل إلى 700 كيلومتر بالشحنة الكهربائية الواحدة، ويمكن إعادة شحن البطارية إلى 80 ٪ في أقل من 20 دقيقة.

وتتمتع السيارة بتصميم منحوت وقوي ومتصل ببعضه بلا فوارق، وتأتي المصابيح الأمامية بشكل رقمي هولوجرامي، بينما الخلفية مميزة بشكل خاص بفضل وجود 229 نجمة إضاءة LED مختلفة، وفي الأمام يحتوي الشبك الأمامي على 940 مصباح LED صغير لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد.

ومن الداخل، استمدت السيارة إلهامها من عالم اليخوت الفاخرة، مع اندماج لوحة القيادة بالكامل مع الجسد بشكل بالغ الأناقة، مع استخدام مواد فايبر بيضاء عالية الجودة وجلود صناعية، بينما السقف مصنوع من مواد فاخرة ناتجة من بلاستيك نفايات البحار والذي تم إعادة تدويره.

وتجمع السيارة بين تصميم مميز وخفيف الوزن مع قوة وكفاءة التكلفة والاستدامة فقد اعتمدت مرسيدس في هيكلها على مزيج ذكي متعدد المواد من الصلب والألومنيوم وألياف الكربون، بالإضافة إلى المواد المستدامة المصنوعة من إعادة التدوير.

وتأتي السيارة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث، والذي يسمح بقيادة السيارة لنفسها في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة، ولكن بفضل أنظمة المستشعرات المتطورة، بالإمكان رفع مستوى التقنية إلى القيادة الذاتية بالكامل في المستقبل.