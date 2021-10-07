"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية

صفقة تنهي 14 عاماً من ملكية "آشلي".. وتغيّرات جذرية للأهداف تلوح في الأفق

ذكرت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عادت إلى الواجهة من جديد، وتقترب من إنهاء ملكية "مايك آشلي" التي استمرت 14 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي" البريطانية، فإن صفقة الاستحواذ البالغة 300 مليون جنيه إسترليني يمكن أن تكتمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أضافت الصحيفة أن موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتم الإعلان عنها في غضون الـ24 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن تجرى العديد من التغيرات على الفريق بعد استحواذ الصندوق السيادي السعودي عليه؛ حيث ستختلف أهداف النادي، طموحاته، وقدراته الشرائية ليصبح منافساً اساسياً في بطولات البريميرليغ وابطال اوروبا.