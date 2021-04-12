"الشؤون الإسلامية" تُنهي استعداداتها لشهر رمضان لعام 1442هـ

محاضرات ومشاريع تفطير خارج المملكة وتعليمات لمنسوبي المساجد

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، بإطلاق سلسلة من المحاضرات والدروس "عن بعد" والكلمات المتعلقة بشهر رمضان المبارك، وتعزيز الإجراءات المعتمدة المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها في الشهر الكريم، إلى جانب إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج توزيع التمور خارج المملكة عبر المراكز الإسلامية والملحقيات الدينية بعدد من دول العالم، وإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات الدعوية في المساجد وعبر التقنيات الرقمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تضمن عددًا من التعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، وإطلاق عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال رمضان.

العناية بالمساجد وتحديد آذان العشاء

وقد نصّت تعليمات الوزارة الموجهة لمنسوبي المساجد بالمملكة تهيئة المساجد والجوامع وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا، ومن ذلك التأكيد على فتح النوافذ وتعقيم دورات المياه والتأكيد على المصلين بضرورة لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي بين المصلين، كما نصت التعليمات التأكيد على المؤذنين بالتقيد برفع الآذان بأوقات الصلوات المفروضة، وأن يكون وقت رفع آذان صلاة العشاء حسب تقويم أم القرى في شهر رمضان المبارك ومتابعة ذلك، وألا تتجاوز صلاة التراويح والقيام 30 دقيقة مع صلاة العشاء، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يسهم في الحد من فرص تفشي الوباء.

لا يسمح الاعتكاف بالمساجد

أما من جهة الاعتكاف في المساجد ومرافقها؛ فأوضحت وزارة الشؤون الإٍسلامية في تعميم صادر أنه نظراً للظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا فسيتم تعليق الاعتكاف في المساجد ضمن التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بوزارة الصحة، كما أكدت الوزارة أن الإمام سيكون مسؤولاً في حال تم فتح المسجد للمعتكفين.

استمرار برنامج العناية بالمساجد وتعقيمها وصيانتها

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر على مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها، وصيانة أجهزة التكييف، والإضاءة، ودورات المياه، ووسائل السلامة والأمن، والتوكيد بالتقيد بالتعليمات الصادرة حيال مكبرات الصوت الداخلية والخارجية في المساجد، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل ملاحظة ذلك، ومتابعة خدم المساجد وعمال الصيانة، وتكثيف الجولات الرقابية بمشاركة قرابة 3000 مراقب ومراقبة بعموم مناطق المملكة.

كلمات ومحاضرات علمية وندوات عبر قنوات ومواقع التواصل

وفي جانب العمل الدعوي بشهر رمضان المبارك؛ أنهت الوزارة الفسح لعدد كبير من الكلمات الدعوية التي تلقى بالمساجد لمدة عشر دقائق والمحاضرات والندوات والمبادرات الدعوية عبر التقنيات الرقمية والتي تمثل برنامجًا متميزًا يعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح، وتنظمها عبر القنوات الفضائية والإذاعية الرسمية وقنوات البث المباشر من خلال فروعها في مناطق المملكة، قيامًا بواجبها في الدعوة إلى الله ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام وفضائل شهر رمضان وأهمية اغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات.

تواصل تنفيذ برامج توعوية وإرشادية عن خطر فيروس كورونا

وفي إطار مشاركة الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان خطر وباء كورونا؛ فإن الوزارة تواصل تنفيذ مجموعة من المحاضرات والكلمات وبث المقاطع التوعوية عبر منصاتها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك للتوعية بخطر الوباء والتأكيد على أخذ كافة الاحتياطات لتوقيه.

ووجهت كافة المكاتب التعاونية بالمملكة التي يزيد عددها على 420 مكتباً تعاونياً بمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد.

استمرار تعليم القرآن الكريم عبر الوسائط الإلكترونية

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عملية تعليم القرآن الكريم في رمضان مستمرة عبر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة بالمملكة من خلال البرامج الإلكترونية عن بعد بما يحقق استمرار الطلاب والطالبات وغيرهم من الراغبين في حفظ وتعلم القرآن الكريم بمراجعة القران وهم في بيوتهم.

رقابة على الدروس عبر قنوات البث المباشر

وشددت الوزارة على متابعة كافة الدروس والمحاضرات التي تلقى في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الدعاة والداعيات دون أخذ إذن رسمي من الوزارة، حيث إن الوزارة أتاحت فسح كافة البرامج الدعوية إلكترونياً عبر منصة تيسير.

وأكدت أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الرسمية ضد من يقيم أي منشط دعوي غير رسمي في إطار مسؤوليتها في ضبط المنابر الدعوية، كما دعت المواطنين إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 1933.

إيقاف مشاريع التفطير بمساجد المملكة إجراءات احترازية

وفي إطار العمل وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا التي سبق التعميم عنها فإن الوزارة تجدد التأكيد على منسوبي المساجد بالمملكة بعدم إقامة أي مشروع لتفطير الصائمين بالمساجد أو المرافق التابعة لها بالمملكة.

وأكدت على أئمة المساجد بعدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين بكافة صورها وتوجيه من يرغب في التبرع بالتوجه مباشرة للجهات الخيرية المصرح لها وعبر منصة "إحسان".

تنفيذ مشروع الملك سلمان لتفطير الصائمين حول العالم

وبخصوص مشروعات الوزارة بالخارج فقد أكملت الوزارة كافة الاستعدادات لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين بـ 16 ملحقية دينية حول العالم والدول الواقعة تحت نطاق عملها عبر السلال الغذائية ومراعاة للإجراءات الصحية المعمول بها في ظل جائحة كورونا والذي يستهدف مليون صائم بالتنسيق مع الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بالخارج.

تنفيذ مشروع توزيع هدية الملك من التمور الفاخرة في 24 دولة حول العالم

في إطار مشاريع الخير التي يتعاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـإخوانه المسلمين بالعالم أنهت الوزارة كافة الاستعدادات المتعلقة بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة بواقع 200 طن توزع على 24 دولة متوزعة بجميع قارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية بالخارج، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في تلك الدول.

محاضرات بلغات عالمية للمسلمين حول العالم

وأولت الوزارة جانب التوعية والإرشاد عناية فائقة للمسلمين بالعالم حيث أعدت وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية خطة عمل لدعاتها من خريجي الجامعات السعودية بدول العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابعة للوزارة حول العالم في شهر رمضان المبارك على تنفيذ مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات العلمية عبر البث المباشر وبلغات عالمية لتنوير الناس بأحكام الشهر الكريم والعناية بالعقيدة الصحيحة ونشر قيم التسامح والتعايش والمحبة القائمة على مبدأ الوسطية والاعتدال.

برامج إعلامية بالتنسيق مع وزارة الإعلام

أنهت الوزارة عددًا من البرامج الإعلامية المتنوعة منها برنامج الركن الرابع الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم يومياً طوال شهر رمضان المبارك.

ونفذت الشؤون الإعلامية بالوزارة عددًا من البرامج التلفزيونية منها برنامج "مشكاة الصائمين" والذي سيبث عبر مجموعة من القنوات الفضائية الرسمية طوال شهر رمضان بمشاركة نخبة من الدعاة في إطار الجهود الإعلامية لنشر الوعي بين أوساط المجتمع.

وصايا عامة للشهر الكريم

وفي ختام البيان الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ حثت الوزارة الجميع إلى استغلال أيام الشهر ولياليه بالاستزادة من الأعمال الصالحة، وكثرة قراءة القرآن والدعاء وبذل الصدقات.