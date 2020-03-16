الصين تسجّل 14 حالة وفاة جديدة بـ "كورونا" جميعها بإقليم هوبي

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3213 والإصابات 80860

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن 14 شخصاً توفوا بفيروس كورونا، يوم الأحد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض، إلى 3213 في أنحاء البلاد.

وسجّلت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي؛ بؤرة انتشار الفيروس، 13 منها في ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة يوم الإثنين، أنه جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة يوم الأحد؛ انخفاضاً من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البر الرئيس للصين، إلى 80860 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 08:22 AM

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 3213 والإصابات 80860

الصين تسجّل 14 حالة وفاة جديدة بـ "كورونا" جميعها بإقليم هوبي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن 14 شخصاً توفوا بفيروس كورونا، يوم الأحد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض، إلى 3213 في أنحاء البلاد.

وسجّلت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي؛ بؤرة انتشار الفيروس، 13 منها في ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة يوم الإثنين، أنه جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة يوم الأحد؛ انخفاضاً من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البر الرئيس للصين، إلى 80860 حالة.

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الصين فيروس كورونا الجديد

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