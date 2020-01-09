شاهد .. "الحرس الوطني " يختتم تصفيات بطولة "شهداء الواجب 4"

فوز فريق "الشرطة العسكرية " بهدفين على "سلاح الإشارة"

نظمت وزارة الحرس الوطني الحفل الختامي لبطولة تصفيات المنطقة الوسطى المؤهلة إلى بطولة شهداء الواجب الرابعة، برعاية اللواء الركن الأمير نايف بن ماجد آل سعود رئيس هيئة التعليم والتدريب في وزارة الحرس الوطني، وكان في استقباله اللواء الركن صالح الحربي رئيس هيئة العمليات.

وكانت المباراة النهائية لكرة القدم قد شهدت فوز فريق الشرطة العسكرية بهدفين مقابل هدف لفريق سلاح الإشارة وفي نهائي لعبة شد الحبل فاز فريق مركز التدريب بنتيجة شوطين مقابل لا شيء لفريق سلاح الإشارة.

يشار إلى أن بطولة شهداء الواجب المقبلة ستنطلق في يوم الأحد الموافق الثاني من فبراير لعام 2020.