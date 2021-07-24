"موفق يا بطل".. وزير الرياضة يهنئ "رضا" بتأهله إلى ربع نهائي التجديف بالأولمبياد

في مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات بالمجموعة الثالثة

تقدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بالتهنئة الى اللاعب السعودي حسين علي رضا؛ بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في طوكيو.

وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "ألف مبروك تأهل بطلنا حسين علي رضا؛ إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف رجال. موفق يا بطل".

وبلغ رضا ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات خلف جيلبين بيتر؛ من زيمبابوي ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة.