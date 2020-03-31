"رويترز" عن مصدر سوري: وفاة عبدالحليم خدام في فرنسا

مُعارض بارز وعَمِل 30 سنة في الدولة مع حافظ الأسد وبشار

نقلت "رويترز" عن مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبدالحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، أن "خدام" توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عامًا.

وكان "خدام" قد أصبح معارضًا بارزًا لحكم الرئيس بشار الأسد، بعد هروبه إلى باريس في عام 2005.

وأضاف صلاح عياش أن "خدام" توفي الساعة الخامسة صباحًا (الثالثة بتوقيت غرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية.

وعمل "خدام" لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسًا عام 2000.