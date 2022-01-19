"المحاسبين" تضع خطوات ميسرة لتأسيس "المكاتب المحاسبية" بإجراءات مُحوكمة

‫كشفت عنها خلال فعالية مهنية نظمتها الهيئة بحضور أكثر من 800 متخصص

ذكرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن خطوات تأسيس المكاتب المهنيّة، تتم وفق عملية سهلة، وميسرة بإجراءات محوكمة تضمن الكفاءة والجودة، بعد حزمة من القرارات والتشريعات مهّدت الطريق للمحاسبين والمراجعين نحو تقديم خدمات مهنيّة ذات جودة عالية.

وفي التفاصيل، أكّدت الهيئة خلال فعاليّة مهنيّة، نظّمتها (الأربعاء، 19 يناير 2022)، وشهدها أكثر من 800 متخصص - حضورياً وعبر الاتصال المرئي- أنّ هذه القرارات والتشريعات تهدف لزيادة أعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المراجعة والمحاسبة الملائمة، وتحفيز ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيعهم على تأسيس المكاتب والشركات المهنية.

ومن جهته، بيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، عقب الترحيب بالحضور، أنّ هذه الفعاليّة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، للمساهمة في أن تكون المهنة ذراعاً داعماً في تعزيز الاستثمار واستقرار الحقوق.

وشارك في الفعاليّة نخبة من المراجعين والمحاسبين، وتطرق المحاسب القانوني صالح اليحيى، والمحاسب القانوني سلطان الشبيلي، لعدة محاور منها: متطلبات تأسيس المكتب المهني، وطبيعة سوق المهنة في المملكة، والعمل الفني وإدارة فريق العمل، وفرص وتحديات تأسيس المكاتب المهنية، ثمَّ تم فتح المجال أما الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.

وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أهمّ القرارات والتشريعات التي يسرت الطريق لتأسيس المكاتب المهنية، ومن ذلك البناء التشريعي المتين المتوج بموافقة مجلس الوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وصدور لائحته التنفيذية بقرار من معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمتضمنة عدم قصر مزاولة المهنة على الحاصلين على الشهادة الجامعية في المحاسبة فقط، والتوسّع لتشمل الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

وأجاز نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الترخيص بمزاولة المهنة لغير المتفرغ وفقاً لضوابط حددتها اللائحة، مع تخفيض اشتراط الخبرة من 3 سنوات لسنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني.

وعملت الهيئة على إكمال منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، التي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وذلك سعياً نحو تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتحقيق الارتباط الدولي، ودعم أسس جذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية.

وعززت الهيئة من سهولة تأسيس المكاتب المهنية من خلال صدور عدة قرارات تشمل سرعة استكمال الإجراءات من خلال التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للحصول على عدد من الشهادات المهنية المحاسبية ضمن برنامج دعم الشهادات الاحترافية.

وعملت الهيئة على زيادة أعداد الاختبارات المهنيّة بمختلف مناطق المملكة، وإصدار الأدلة الإرشادية وعقد ورش العمل لتذليل أي عقبات قد تواجه الممارسين المؤهلين لتأسيس المكاتب المهنية.