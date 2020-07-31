أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة خروج خادم الحرمين من المستشفى

سائلاً الله أن يديم على هذا البلد الرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة خروجه من المستشفى، بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

كما رفع التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 12:55 AM

سائلاً الله أن يديم على هذا البلد الرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة

أمير الباحة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة خروج خادم الحرمين من المستشفى

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة خروجه من المستشفى، بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

كما رفع التهنئة لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.

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