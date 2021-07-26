"الصحة": تسجيل 1252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، تسجيل 1252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 519395 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1299 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 500428 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8179 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10788 والحالات الحرجة 1424 حالة.