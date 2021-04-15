بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلة بأعمدة إنارة وسط موسكو

إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة

‬كشف شريط فيديو مروع عن لحظة اصطدام حافلة ركاب بأعمدة إنارة وسط العاصمة الروسية موسكو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة.

وحسب المعلومات الأولية، قال موقع "روسيا اليوم": إن سائق الحافلة شعر بالتوعك فجأة وفقد السيطرة على الحافلة مما أدى الحادث.

وقد أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة جراء ارتطام الحافلة بأعمدة الإنارة.

وبدأت النيابة العامة تحقيقاً في ملابسات الحادث.