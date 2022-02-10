الجيش اليمني يستعيد حرض ويتجول في شوارعها بعد فرار الحوثيين

بعد معارك دامية تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة وفادحة في الأوراح والعتاد

استعاد الجيش اليمني التابع للشرعية مدينة حرض شمال اليمن والتي سيطر عليها الحوثيون في وقت سابق بعد معارك دامية تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة وفادحة في الأوراح والعتاد ما تسبب في هروب مقاتليها.



ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مقطع فيديو يظهر فيه مع عدد من جنود الجيش اليمني وهم يتجولون في شوارع مدينة حرض برفقته بعد استعادتها.



وأكد مقاتلي الجيش اليمني أن العمليات تسير وفق الخطط العسكرية المرسومة ضمن عملية تحرير اليمن وأن تطهير كامل أحياء مدينة حرض الاستراتيجية مسألة وقت بعد منح مهلة لما تبقى من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المتحصنين داخل المدينة لتسليم أنفسهم والنجاة بأرواحهم.



وكانت قوات الجيش الوطني اليمني بالمنطقة العسكرية الخامسة قد فرضت حصارًا خانقًا يوم السبت الماضي على جيوب ميليشيا الحوثي الإيرانية المتبقية في أطراف مدينة حرض بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني بدأت منذ ساعات الفجر الأولى بالتعامل مع الجيوب الحوثية في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حرض، في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة بعد إطباق الحصار عليها وأن قوات الجيش الوطني تعاملت مع تعزيزات حوثية قدِمت عبر جبهة المزراق؛ لمحاولة استخراج المجاميع الإرهابية المحاصرة داخل المدينة.