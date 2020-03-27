سويسرا تسجّل ارتفاع إصابات كورونا إلى 12161

عدد الوفيات جرّاء الفيروس يقفز إلى 197 حالة

أعلنت سويسرا، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد إلى 12161 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 197 وفاة.

وتتخوّف سويسرا من سيناريو مشابهٍ للسيناريو الإيطالي؛ إذ تُبيِّن الأبحاث أنّ اتجاه انتشار فيروس "كورونا" فيها لا يزال يتّخذ منحًى تصاعديًّا.

وتتوقّع السلطات الصحية في سويسرا ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، بعدما أعلنت مؤخرًا عدم دقّة الأرقام المعلنة، بسبب التفشّي السريع والتزايد المتواصل في عدد الحالات.

ومقارنة بعدد السكان البالغ 8 ملايين نسمة تعتبر سويسرا من البلدان الأكثر تضرُّرًا من فيروس "كورونا" المستجدّ.