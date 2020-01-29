هذا هو المكان الأكثر أمانًا في الطائرة لتجنب الإصابة بـ "كورونا" الجديد؟

وسط مخاوف من تصاعُد تفشي الفيروس بين أشخاص لم يزوروا الصين

لا حديث في العالم اليوم أكثر من الحديث عن فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وسط مخاوف من تصاعده، وتفشيه بين أشخاص لم يزوروا الصين من الأساس.

وفي هذا الإطار كشف خبراء طبيون عن المكان الأكثر أمانا على متن الطائرة لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا" من مسافر مصاب.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية، فقد صمم خبراء من جامعة إيموري نموذجًا لحركة الركاب على متن الطائرة لإظهار كيف يمكن أن تنتشر الفيروسات، ووجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون بالقرب من الممرات هم الأكثر عرضة للاتصال بالركاب المصابين بالفيروس.

وأشار الخبراء إلى أن المكان الأكثر أمانًا للجلوس على متن الطائرة بهدف تجنب الإصابة بالمرض يكون بجوار النافذة. مضيفين بأن الركاب الذين يشعرون بالقلق من الإصابة بفيروس "كورونا" يجب أن يظلوا في مقاعدهم؛ لأنه كلما انتقلوا عبر الطائرة زادت فرصهم في الوجود بالقرب من شخص مصاب بالمرض؛ وبالتالي تزداد فرصة العدوى.

ولهذا ينصح الخبراء المسافرين - إضافة إلى اختيار مقاعد بجانب النوافذ - بغسل أيديهم بالصابون بانتظام، واستخدام مطهر الأيدي المعتمد على الكحول بعد لمس الأسطح، وتجنُّب لمس وجوههم أو الاتصال بالمسافرين الذين يعانون السعال قدر الإمكان.