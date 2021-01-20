شاهد.. تركيب لوحات حدود وأسماء أحياء مكة الجديدة

بعدما أقرتها لجنة العاصمة المقدسة وتم اعتمادها من "البلديات"

واصلت وكالة التشييد والصيانة ممثلة في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحات حدود وأسماء أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم بالأمانة، المهندس ماهر بشناق، مواصلة أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحات الأسماء الجديدة بأحياء العاصمة المقدسة، وذلك بعد أن أقرتها اللجنة برئاسة أمين العاصمة المقدسة، وتم اعتمادها من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.