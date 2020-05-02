غرفة جدة تعرّف بمبادرات دعم الموارد البشرية في القطاع الخاص

عبر منصتها الرقمية التفاعلية وضمن سلسلة لقاءاتها المفتوحة

نظمت غرفة جدة، لقاءً تعريفياً لأبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص، عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية وضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها؛ في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال، وتماشياً مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة.

جاء ذلك في سياق جهود تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص ولضمان استقرار الأعمال في هذا القطاع الحيوي جراء تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وشارك في اللقاء وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، ومساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر بن إبراهيم الوهيبي، ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش.

وتطرق اللقاء إلى التوعية وشرح آليات الاستفادة من البرامج المقدمة من منظومة دعم الموارد البشرية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم القطاع الخاص في مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس "كورونا".

وعرّف اللقاء بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعملها بشكل تشاركي مع الجهات الحكومية المعنية لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل ورفع مستويات التوظيف، وتم تسليط الضوء على مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستفادة الموظفين السعوديين منها، إضافة إلى عرض مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لمساندة القطاع الخاص في ظل تداعيات هذه الجائحة.

وفتح المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والتي تركزت حول المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص في هذه الظروف الحرجة وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتم التأكيد على أن الجهات ستواصل دعم القطاع الخاص بشكل مستدام في ظل منظومة رقمية متكاملة من خلال العمل عن بعد بنفس الكفاءة والفاعلية عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية https://mhrsd.gov.sa/ ومركز الاتصال: 19911. وعبر الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية https://www.gosi.gov.sa/ وعلى الرقم المجاني: 3344 124 800، وعبر الموقع الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" https://www.hrdf.org.sa/ والرقم الموحد: 920020301.

وتم تسجيل اللقاء وإتاحة الوصول اليه من قبل الجمهور لعموم الفائدة من خلال قناة غرفة جدة على "يوتيوب".