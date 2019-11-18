نائب أمير نجران يقدِّم واجب العزاء لأسرة الشيخ تركي آل نصيب

عبَّر ذوو الفقيد وشيخ قبائل مواجد يام عن شكرهم على مواساته لهم

قدَّم الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، واجب العزاء لأسرة آل نصيب في وفاة الشيخ تركي بن جابر بن نصيب.

وتفصيلاً، سأل نائب أمير نجران الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

من جهته، عبَّر شيخ شمل قبائل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب، وذوو المتوفى، عن شكرهم لنائب أمير منطقة نجران على مواساته لهم، ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه.