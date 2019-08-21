"عبارة متهالكة" تهدّد عابري طريق الطائف - الرياض.. ومطالبات لـ"النقل" بالتدخُّل

رصد مواطن تهالك عبارة لتصريف السيول على طريق الطائف - الرياض السريع.

وتقع العبارة المتهالكة بين محافظة الموية ومركز ظلم، وتظهر الصور محاولة تدعيم بدائية للعبارة التي تبرز الصور هشاشتها وتآكل الحديد من الصدأ.

الصور أظهرت تشققات الأسفلت الذي يعبر من أعلى العبارة؛ ما يبرز خطورتها وأهمية التدخل السريع لصيانتها.

ودعا المواطن وزارة النقل للشخوص على الموقع واتخاذ إجراءات عاجلة لصيانة العبارة وحماية عابري الطريق.