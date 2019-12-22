رئيس الشورى يستقبل وفد الاستشاري الشعبي في إندونيسيا

أكدا على تعزيز العمل البرلماني وتفعيل لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، اليوم؛ رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا بامبانغ سوساتيو، والوفد البرلماني المرافق له، في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا للمملكة.

بعد ذلك عقد رئيس مجلس الشورى اجتماعًا مع رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية بمجلس الشورى، فيما حضره من الجانب الإندونيسي، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل، والوفد المرافق لرئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا.

ورحب رئيس مجلس الشورى برئيس المجلس الاستشاري الشعبي والوفد المرافق له, مؤكدًا أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا، وتفعيل عمل لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما، لتقوية العلاقات بينهما وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما الكريمين.

وقدم موجزًا عن آلية عمل مجلس الشورى، وعن دوره الرقابي والتشريعي من خلال لجانه المتخصصة والدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها من خلال لجان الصداقة البرلمانية المشتركة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

من جهته عبر رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي، عن سعادته البالغة لزيارته المملكة العربية السعودية، مشيدًا بما تشهده المملكة من تقدم ونمو حضاري شاهده منذ وصوله للعاصمة السعودية الرياض.

ونوه رئيس المجلس الاستشاري الشعبي إلى نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية إندونيسيا في عام 2017، وما أسهمت به هذه الزيارة من وضع أسس للعلاقات الثنائية بين المملكة وإندونيسيا لتوثيق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، ولاسيما التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين.

كما أقام رئيس مجلس الشورى مأدبة غداء على شرف رئيس المجلس الاستشاري الشعبي في جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له.

يذكر أن رئيس المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي قد وصل صباح اليوم إلى مطار الملك خالد بالرياض، وكان في استقباله لدى وصوله: عضو المجلس العضو المرافق نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية خالد العبد اللطيف.