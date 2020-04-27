تنبيه لـ"الأرصاد": رياح سطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة

الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

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27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 02:33 PM

الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح سطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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