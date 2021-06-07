الخارجية البريطانية: السعودية تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

شددت على منع إيران من امتلاك قدرات نووية ومحاسبتها على سلوكياتها العدوانية

أكدت الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، أن السعودية تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وقالت في بيان لها إن "شراكتنا مع المملكة ممتدة ووثيقة"، مشيرة إلى مناقشة إعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كورونا.

وتفصيلاً، قال وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بريطانيا والسعودية تواجهان تحديات مشتركة من بينها إيران، مضيفاً "نواجه مع السعودية تحديات جديدة تتعلق بالأمن".

وقال "نعمل على محاسبة إيران على سلوكياتها المزعزعة للاستقرار"، مشدداً على أن إيران يجب أن لا تحصل أبداً على قدرات عسكرية نووية، وتطرق أيضاً للأزمة اليمنية قائلاً "نأسف للهجمات الحوثية على المدنيين".

وأضاف "يجب الضغط على الحوثيين بشدة لدفعهم إلى التفاوض"، محملاً الميليشيات الانقلابية مسؤولية الهجوم الأخير على المدنيين في مأرب.

أشاد "راب" بالرؤية السعودية وقال إن رؤية 2030 في السعودية جريئة وطموحة، مضيفاً أن "التغيير كبير في المملكة مع الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، بحث في مكتبه بنيوم، أمس الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

