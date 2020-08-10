تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتيْ بدر ووادي الفرع غدًا الاثنين

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وأمطارًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتيْ بدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:22 AM

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتيْ بدر ووادي الفرع غدًا الاثنين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- ليوم غد الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية، وأمطارًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتيْ بدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.

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