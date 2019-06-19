"الشؤون الإسلامية" تنظم دورة عن قيادة السعودية للعالم الإسلامي

في ثاني أكبر مدن باكستان بمشاركة 250 شخصية إسلامية

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان، دورة بعنوان: "دور المملكة العربية السعودية الريادي والقيادي للعالم الإسلامي"، في قاعة الشيخ إبراهيم مير سيالكوتي -رحمه الله- بالمقر الرئيس لجمعية أهل الحديث بمدينة لاهور الباكستانية.



جاء ذلك بحضور رئيس الجمعية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ البروفيسور ساجد مير، والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ سراج بن سعيد الزهراني، ومدير مكتب الدعوة في باكستان الشيخ متعب الجديعي، وبمشاركة 250 من العلماء والدعاة والقيادات الإسلامية والسياسية من مختلف أنحاء باكستان.



وتطرّق المشاركون في الدورة إلى عدد من المحاور؛ أبرزها: الدور القيادي والريادي للمملكة في خدمة الكتاب والسُّنة وخدمة الحرمين الشريفين ورعاية زوارهما، ودورها في مجال الأعمال الإنسانية الخيرية الإغاثية على المستوى العالمي، ودورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، فضلاً عن دورها في مجال التعليم عبر إنشاء الجامعات والمعاهد وتقديم المنح الدراسية.



ورفع رئيس جمعية أهل الحديث المركزية، باسمه واسم الجمعية، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحكومتهما الرشيدة على جهودهما المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين ودعم القضايا الإسلامية.



كما شكر وفد وزارة الشؤون الإسلامية، برئاسة الشيخ سراج بن سعيد الزهراني، على زيارتهم للمقر الرئيس للجمعية، وعبر تبادل زيارات العلماء والدعاة تعزيزًا للتعاون والتفاهم بين البلدين الشقيقين.



وقال الشيخ ساجد مير: إن الأمة الإسلامية تقدر بكل اعتزاز جهود المملكة العربية السعودية ومواقفها المشرفة الداعمة لجميع الدول الإسلامية والمسلمين في شتى بقاع الأرض.



وأضاف أن خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونشر الكتاب والسنة وخدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ شرف كبير وجهد عظيم، واختار الله تعالى هذه الأسرة الكريمة، أسرة آل سعود، المباركين الذين قدموا الكثير من الجهد وسخروا مقدرات دولتهم ومكتسبات حكومتهم ووزاراتها وشعبها ورجالها لخدمة الحرمين الشريفين والعناية بشؤون ضيوف الرحمن والزوار.



وأشار إلى أن الأمة الإسلامية تقف صفاً واحداً للدفاع عن أراضي وحدود بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية، مساندين ومدافعين مع حكومتها الدرع الواقي وخط الدفاع الأول والرئيس للأمة الإسلامية، وصمام الأمان للسلم والسلام في العالم بما تحتضنه من مقدسات أطهر بقاع العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وتابع: لن ننسى مواقف حكومة المملكة في مساعدة الشعب الباكستاني في كل أزمة وكارثة، وخاصة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها؛ فهذا يدل على تجسيد للدور الريادي للمملكة، ومواقفها الثابتة والمشرفة تجاه أشقائها المسلمين.



وقال رئيس الوفد الشيخ سراج بن سعيد الزهراني، في كلمته: إن المملكة العربية السعودية لها مكانة مميزة بين الدول الإسلامية، ولها دور رائد في مجال خدمة الإسلام والمسلمين، موضحًا أن المملكة انطلقت في بناء علاقاتها مع إخوتها في بلاد المسلمين في سائر الأنحاء بعلاقة تحكمها القيم العالية والمعاني النبيلة والمبادرات الرائدة والأيادي البيضاء.



وأثنى الشيخ سراج الزهراني على نشاطات الجمعية وجهودها في تبصير المسلمين في جمهورية باكستان بأمور دينهم، ودور الجمعية في مواقفها المشرفة تجاه المملكة العربية السعودية ودفاعها عن مقدسات المسلمين. وأشار إلى الدور الذي تضطلع به السعودية في الحرص على الأمن والاستقرار الإقليمي وجمع كلمة المسلمين على الحق، مشيدًا بالعلاقة التاريخية والأخوية بين علماء المملكة وجمعية أهل الحديث.



كما تطرق في ختام كلمته إلى جهود الجمعية الإعلامية من خلال قنواتها الفضائية "باقة قنوات بيغام الفضائية" في توعية الشعب الباكستاني ونشر رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال بعيدًا عن الغلو والتطرف.



من جانبه قال نائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث المركزية الشيخ عتيق الرحمن شاه كاشميري: إن لجمعية أهل الحديث علاقات تاريخية بالمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز –طيب الله ثراه– وقد وقفت الجمعية في تأييد مواقف خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



ونوه إلى جهودهم المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين، ودعم القضايا الإسلامية، والتوجيه بمثل هذه الزيارات التي تعزز التعاون والتفاهم بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.



وأكد أن المملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب والغلو في دين الله، وكسرت شوكة التكفيريين الذين كفّروا المسلمين واستباحوا دماءهم وخرجوا على حكّامهم، وكان للمملكة جهود عظيمة في نشر العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي بعيدًا عن الغلو والتطرف.



شارك في الدورة "الشيخ العلامة إرشاد الحق الأثري، والشيخ البروفيسور ياسين ظفر، والشيخ الدكتور عتيق الرحمن، والشيخ صهيب أحمد مير محمدي، والشيخ الدكتور إحسان ساجد، والدكتور عزيز الرحمن حنيف، والدكتور محمد أنور، والدكتور خليل الرحمن جاويد، والدكتور عبد الباسط فهيم، والبروفيسور عبد الستار حامد، والشيخ مبشر أحمد المدني"، وعدد من العلماء والأساتذة والأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية.



وعبر المشاركون عن فخرهم بالمواقف السديدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في حل القضايا الإسلامية العالمية والدفاع عن حقوق المسلمين في جميع أنحاء العالم.



كما أشادوا بجهود مكتب الدعوة والإرشاد التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقيادة ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في تنفيذ ودعم البرامج الدعوية التي تعكس رسالة وجهود المملكة في نشر الوسطية والاعتدال وبيان سماحة الإسلام؛ دين المودة والرحمة.



ودعوا الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويجزيهما خير الجزاء على ما قدّماه ويقدمانه للأمة الإسلامية، والوقوف معها في قضاياها السياسية والاقتصادية، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين.