"غينيس": "العربية للعود" الأكبر مبيعاً للعطور الفاخرة للجنسين

عمر الجاسر: نهدي الإنجاز للوطن.. والمملكة منبع التميز والجودة

منحت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العربية للعود شهادة الأكبر مبيعاً للعطور الفاخرة للجنسين.

وسلمت ممثلة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسيّة المحكّمة، آننا أورفورد، الشهادة لنائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عمر بن عبدالعزيز الجاسر في العاصمة البريطانية لندن.

وحرصت "غينيس" على متابعة أدق التفاصيل لصناعة العطور داخل الشركة وأجرت عمليات قياس استقصائي لفخامة المنتجات ومبيعاتها بدقة لتمنح هذا الإنجاز السعودي للشركة العربية للعود.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة بهذه المناسبة: "العربية للعود" اهتمّت بأدق تفاصيل العطر، وحرصت على أن تكون تجربة محبّي عطور العربية للعود تجربة فاخرة لتحظى بثقة العملاء دائماً وهذا ممّا جعلها تنال غينيس، ونهدي هذا الإنجاز السعودي للوطن، ونحن فخورون بتمثيلنا للوطن عالمياً في مجال العطور بـ"غينيس"، ونقول للعالم إنّنا منبع للتميز والجودة ومصدر للإلهام بانتهاجنا نهج القيادة نحو تحقيق رؤية الوطن 2030.

يذكر أن "العربية للعود" تنتج أكثر من 80 منتجًا عطريًا فاخرًا ما بين العطور الفرنسية والشرقية، كما أن بحثاً استقصائياً أُجري على عملاء عدد من شركات العطور العالمية خلال منتصف العام 2019 حول مستوى الفخامة التي يوفّرها محتوى العطر وتغليفه.

وحصلت "العربية للعود" على نسبة رضا عالية بين العملاء لتميّزها في العطور، بالإضافة إلى اهتمامها بالتغليف الفاخر مما جعلها الخيار الأول لمحبّي التميز والفخامة عالمياً.

وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن سياسة الشركة والتي تحرص على أن يحظى عميل العربية للعود بتجربة عطريّة مميّزة.

وتتمتع "العربية للعود" بحضور عالمي حيث تجاوز عدد فروعها 900 فرع في العالم في أكثر من 100 مدينة حول العالم، سعياً نحو تحقيق الهدف السعودي في التنمية الاقتصادية، وهو أن تكون عبارة "صنع في السعودية" مصدراً للجودة والتميز.