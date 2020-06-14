"الصحة": 52% من حالات كورونا المعلنة اليوم لمواطنين و48% لغير سعوديين

و32% من الحالات للإناث و68% ذكور 5% كبار السن و9% أطفال و86% بالغون

عُقد اليوم الأحد مؤتمر صحفي شارك فيه الدكتور محمد العبدالعالي، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج، حيث أبان المتحدث الرسمي للصحة أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، وهي (4233) حالة وهذه الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1735) حالة، وجدة (352) حالة، ومكة المكرمة (314) حالة، والدمام (161) حالة، والمدينة المنورة (158) حالة، والهفوف (147) حالة، والقطيف (144) حالة، والخبر (137) حالة، والظهران (88) حالة، والطائف (74) حالة، وخميس مشيط (63) حالة، والخرج (54) حالة، وأبها (53) حالة، ونجران (53) حالة، ووادي الدواسر (50) حالة، والمبرز (46) حالة، وصفوى (46) حالة، والجبيل (41) حالة، وحريملاء (34) حالة، والدرعية (30) حالة، وحفر الباطن (29) حالة، وينبع (23) حالة، وحوطة بني تميم (22) حالة، والعيون (17) حالة، ومحايل عسير (16) حالة، والمزاحمية (16) حالة، وجازان (15) حالة، وتبوك (14) حالة، وبيشة (13) حالة، وضرماء (12) حالة، وحائل (11) حالة، والدلم (11) حالة، والمجمعة (11) حالة، وساجر (11) حالة، ورنية (10) حالات، ، وبيش (9) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، ورجال المع (7) حالات، ورماح (7) حالات، وشقراء (7) حالات، والمجاردة (6) حالات، وظهران الجنوب (6) حالات، وسراة عبيدة (6) حالات، وسبت العلاية (6) حالات، وأبو عريش (6) حالات، والعيدابي (6) حالات، وعفيف (6) حالات، والدوادمي (6) حالات، والحناكية (5) حالات، وبريدة (5) حالات، ورأس تنورة (5) حالات، وشرورة (5) حالات، والقويعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، ومهد الذهب (4) حالات، وعنيزة (4) حالات، وأحد رفيدة (4) حالات، ونمرة (4) حالات، وقرية العليا (4) حالات، وفرسان (4) حالات، والليث (4) حالات، والسليل (4) حالات، وثادق (4) حالات، والخرمة (3) حالات، وقيا (3) حالات، والمضة (3) حالات، والعارضة (3) حالات، وبدر الجنوب (3) حالات، والقوز (3) حالات، وصامطة حالتان، والمذنب حالتان، والقنفذة حالتان، وثريبان حالتان، والقريع حالتان، والسحن حالتان، والحرجة حالتان، وتثليث حالتان، وصبيا حالتان، وووادي الفرع حالتان، والكامل حالتان، وعرعر حالتان، وليلى حالتان، والبجادية حالتان، والزلفي حالتان، وحالة واحدة في كل من رياض الخبراء، والفرشة، والنماص، والقحمة، وبللسمر، وتنومة، ووادي بن هشبل، والبشائر، وتبالة، وبقيق، ومليجة، وفيفاء، ورابغ، وحبونا، ويدمة، ورفحاء، والحريق، والخاصرة، الرين، ورقائع الجمش، والبدائع، وأملج، والعلا، وخيبر.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (127541) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (41849) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1855) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (4233) حالة، 52٪ من الحالات تعود لسعوديين 48٪ لغير سعوديين، و32٪ من الحالات للإناث، و68٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 9٪، والبالغون 86٪.

كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (84720) حالة بإضافة (2172) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (972) حالة، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.

وأضاف متحدث الصحة فيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19377) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1106398) فحصًا.



وأكد متحدث الصحة أنهم يواصلون رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مشيراً إلى أن الإزدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة

‏وأشار العبدالعالي إلى أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1 ولله الحمد، ولكن هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.

وذكر أن خدمة تباعد هي من الخدمات الجديدة، التي يتاح من خلالها للشخص معرفة ما إذا كان مخالطًا لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس.

‏وشدّد متحدث الصحة على أن أمامنا مسارين، قد يرتفع معدل نمو العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا.

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‏وأكد على أن خطة العودة تسير بشكل صحيح، ومتى ما التزم المجتمع ستكون عودتنا للحياة الطبيعية ناجحة أكثر.



كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7798046) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3715486) مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (430292) ألف حالة.





من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج أن ارتفاع الطلب على الكمامات خلال الأيام الماضية تواكب مع ارتفاع توفرها في الصيدليات، والتي ارتفعت 188% عما كانت عليه قبل 14 يوماً، مبينًا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تراقب باستمرار من خلال شاشات تفاعلية مدى التوفر في مختلف مناطق المملكة .

وبين المفرج أن وزارة الصحة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء يقومون بجولات تفتيشية يومية على عدد من الصيدليات في بعض مدن ومناطق المملكة لمعرفة مدى توفر الكمامات, لافتًا النظر إلى أنهم يعملون على مسارين أساسيين لضمان توفر الكمامات واستمرارها , وذلك من خلال الصناعات الوطنية حيث يوجد في المملكة ولله الحمد 9 مصانع وطنية موزعة على مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية ويصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً ولازال العمل جاريًا على رفع هذه الطاقة الإنتاجية بشكل مستمر.

وتطرق إلى الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالشراكة مع شركة الخطوط السعودية للشحن لبناء جسر جوي متكامل يضمن تدفق الكمامات بشكل يومي للمملكة العربية السعودية عن طريق مطاراتها المختلفة والذي وصل معدل أو متوسط هذا الاستيراد خلال 14 يومًا الماضية إلى 10 ملايين كمامة يومياً تتم من خلال مطارات المملكة ويتم فحصها وتدقيقها من خلال الهيئة العامة للجمارك أو حتى الهيئة العامة للغذاء والدواء باختلاف اختصاص الكمامات الطبية وغير الطبية حتى نضمن وصولها إلى الصيدليات ومنافذ البيع.

وأشار إلى أن الجهود الرقابية لوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الأمنية مستمرة في التحقق من موضوع احتكار الكمامات أو حتى جودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرق التفتيشية الميدانية التي يومياً تقوم بالرقابة على هذا الموضوع، حيث وصلت البلاغات خلال الأربعة عشر اليوم الماضية إلى 14300 بلاغ تم معالجة ما يقارب 75% منها خلال الفترة الماضية ونطمح أن تزيد معدل معالجة البلاغات في الفترة القادمة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية تحديث تطبيق "طمني" الذي يتيح أقرب صيدلية للمستفيد وتوفر الكمامات والمعقمات وبالتالي بامكانك الوصول لها بطريقة سهلة, وفي حال عدم التوفر في الصيدلية وعدم تطابق المعلومات في التطبيق مع الواقع فيتم الإبلاغ عبر التطبيق لمعالجة هذه الحالة.

ولفت المفرج النظر إلى أن الصيدليات المتواجدة حالياً في تطبيق طمني بلغت أكثر من 1000 صيدلية تمثل قرابة 65% من الصيدليات على مستوى المملكة والعمل جارٍ مع القطاع الخاص ووزارة الصحة لضم الكثير من الصيدليات لهذا التطبيق الذي سهل الوصول إلى المستهلك.