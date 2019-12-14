"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

وزيرها قال: الهجوم الإيراني على منشآت النفط موجه للاقتصاد العالمي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

وزارة الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين القوات الأمريكية

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14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 03:37 PM

وزيرها قال: الهجوم الإيراني على منشآت النفط موجه للاقتصاد العالمي

"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.

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