"الخزانة الأمريكية": قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

وزيرها قال: الهجوم الإيراني على منشآت النفط موجه للاقتصاد العالمي

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القوات الأمريكية موجودة في السعودية على أساس دفاعي.

ووفق ما نقلته اليوم "رويترز" قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: الهجوم الإيراني على منشآت نفطية سعودية كان هجوماً على الاقتصاد العالمي.