معهد "سـرب" يطرح برامج تدريب منتهية بالتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"

يبدأ التسجيل اليوم

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سـرب" عن فتح باب التسجيل للشباب السعودي من خريجي الثانوية العامة للتدريب في برنامج متخصص ينتهي بتخريج فنيي صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وذلك ضمن عدد من التخصصات النوعيّة في صناعة الخطوط الحديدية، وينتهي البرنامج بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ويتيح المعهد التسجيل منذ اليوم الأحد ١٣ يونيو ٢٠٢١م ويستمر التسجيل حتى الخميس ١ يوليو ٢٠٢١م.

وحول آلية التسجيل والالتحاق بهذه البرامج النوعيّة، أوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير أن الطلاب السعوديين المتقدمين للالتحاق بالبرنامج يمكنهم التسجيل عبر موقع المعهد على الرابط www.srp.edu.sa وسيتدرب الطلاب في تخصصات أربعة وهي: صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات، والإشارات والتحكّم، إلى جانب قيادة القطارات، وبين "الصقير" أن التدريب سيبدأ يوم الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١م في مقر المعهد بمدينة بريدة، ويستمر لمدة سنتين في مقر المعهد، متبوعة بستة أشهر كتدريب على رأس العمل في مواقع العمل بشركة (سار).

وحول المميزات التي يتضمنها هذا البرنامج التدريبي المتخصص، أوضح الصقير أن الطالب المسجل بالمعهد سيتقاضى مكافأة شهرية تبلغ ألفي ريال للسنة الأولى وترتفع إلى 3 آلاف ريال شهرياً خلال التدريب في السنة الثانية، كما يسجل فور التحاقه في التأمينات الاجتماعية، ويحصل المتدرب على تأمين طبي شامل، كما يتميز البرنامج بانتهائه بالتوظيف المباشر في شركة سار عند اجتياز البرنامج وتحقيق كل اشتراطات الكفاءة والتأهيل.

وأضاف أن الاشتراطات اللازمة للالتحاق في البرنامج تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي) بمعدل لا يقل عن 80٪، وحاصلاً على ٧٠٪ في اختبار القدرات العامة، ولائقًا طبيًا، ولا يتجاوز عمره ٢٣ عاماً، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

واختتم الصقير حديثه بتدوين شكره وكل المنتسبين لمعهد "سـرب"، ومتدربيه وخريجيه من أبناء الوطن للشركاء المؤسسين (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على دعمهم معهد سرب للمشاركة في تحقيق الرؤية الطموحة للوطن الغالي.