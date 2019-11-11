وزير يمني: المليشيا الانقلابية تجرف هويتنا وتدمر النسيج الاجتماعي

خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة

قال وزير الدولة اليمني، أمين العاصمة اللواء عبدالغني حفظ الله جميل "إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقوم بتجريف الهوية اليمنية، وتدمر النسيج الاجتماعي".



وأضاف في كلمته خلال ندوة نظمها مكتب الثقافة بأمانة العاصمة تحت عنوان "تجريف مليشيا الحوثي للهوية الثقافية اليمنية" أن مليشيا الحوثي لا تستهدف ثورة سبتمبر الخالدة فحسب، بل تعمل على تجريف كل ما يتعلق بحياة الناس بمختلف جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".