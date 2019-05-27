اختيار "المطيري" للمشاركة في تحكيم منافسات الأطباق بأولمبياد طوكيو 2020م

كأول حكم رماية سعودي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية

اختار الاتحاد الدولي للرماية، الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم وطني للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.

وجاء اختيار الحكم الدولي المطيري نسبة لما يتميز به من كفاءة وطنية على أعلى المستويات، وأيضًا نسبة إلى تميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم عديد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية التي شارك فيها.

يُذكر أن الحكم الدولي إبراهيم المطيري، يعد أول حكم رماية وطني يتم اختياره للتحكيم، في مثل هذا المحفل الدولي.