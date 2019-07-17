تمهيداً لقيادة ألمانيا.. الخليفة المتوقعة لـ"ميركل" تتولى منصباً حساساً

"كارينباور" تسعى لزيادة خبراتها بمنصب المستشارة

في خطوة حاسمة قد تتيح لها الفرصة لتخلف معلمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحلول عام 2021؛ تولت "أنيجريت كرامب كارينباور" منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا، اليوم (الأربعاء).

وحظي القرار بمباركة "ميركل"، التي بلغت اليوم 65 عاماً، والتي تسعى لإدارة عملية خروجها التدريجي من الحياة السياسية بسلاسة لنقل السلطة إلى كرامب كارينباور، التي حلت محلها في زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأدى ترشيح أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية إلى خلو منصب وزير الدفاع، لتتولاه كرامب كارينباور التي تسعى جاهدة لزيادة خبراتها وقدراتها بما يؤهلها لمنصب المستشارة.