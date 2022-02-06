شاهد.. توزيع قرابة 1000 هدية على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف

ضمن مبادرة "تطوع" لتقديم أرقى وأفضل وأميز الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتوزيع قرابة (1000) هدية على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف ضمن مبادرة "تطوع"، التي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل وأميز الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

وتهدف المبادرة المقدمة إلى توزيع الهدايا لقاصدي المسجد الحرام والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في ظل ظروف جائحة كورونا كوفيد-19 التي تطبقها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن الإدارة استعدت في وقتٍ مبكرٍ لتوفير الهدايا وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام، وتفعيل العمل التعاوني مع الوكالات والإدارات بالمسجد الحرام.

وأكّد الحازمي؛ على تطبيق توجيهات تفعيل حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) بما أُعد وجُهز لها من خططٍ واستعداداتٍ ومبادرات وعلى جميع الوكالات والإدارات التابعة لها الالتزام بالأعمال المنوطة بهم وتأدية المأمول منهم لإنجاح الحملة، مؤكداً على الجميع، ضرورة التناغم والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة وعدم التهاون في خدمة القاصدين، سائلاً الله -العلي القدير- لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية سعود بن عطية الزهراني، بأن الإدارة العامة قدّمت عديداً من المبادرات التطوعية وخدمة قاصدي المسجد الحرام والاهتمام والاعتناء بكبار السن وذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التطوعية وتوزيع الهدايا وإشراك المتطوعين على مدار الساعة.

وفي الختام رفع وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية ووكيل الرئيس العام لشؤون الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر شكرهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه غير المحدود وحرصه البالغ على تجويد مخرجات الوكالات وخدمة قاصدي المسجد الحرام.