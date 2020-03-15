مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.

جاء ذلك ‏بناءً على تعليمات الجهات المعنية.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد .

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 04:21 PM

مكة.. منع الجلوس داخل المطاعم والاقتصار فقط على الطلبات الخارجية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط.

جاء ذلك ‏بناءً على تعليمات الجهات المعنية.

وتفصيلاً؛ ألزمت أمانة العاصمة المقدسة جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار ‎فيروس كورونا المستجد .

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