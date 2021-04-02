حتى اليوم.. أكثر من 207 آلاف مستفيد من خدمات "تطمن" و"تأكد" بجازان

بلغت المسحات 146668 مسحة

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان منذ بدء العمل بها حتى اليوم 207352 مستفيداً.

ووفقاً لـ "صحة جازان"، فإن عدد المستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" بلغ 60684 مستفيداً، وبلغت المسحات بمراكز "تأكد" 146668 مسحة.

وتقوم عيادات "تطمن" باستقبال من يشعرون بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".