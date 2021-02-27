بندر المهيزع في ذمة الله

توفي إلى رحمة الله بندر بن محمد المهيزع شقيق الزميلة الإعلامية منيرة المهيزع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميلة "منيرة المهيزع" في وفاة شقيقها، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتلقى الزميلة منيرة المهيزع العزاء على جوال: 0566888387.

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27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442 12:10 PM

بندر المهيزع في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفي إلى رحمة الله بندر بن محمد المهيزع شقيق الزميلة الإعلامية منيرة المهيزع.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميلة "منيرة المهيزع" في وفاة شقيقها، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتتلقى الزميلة منيرة المهيزع العزاء على جوال: 0566888387.

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