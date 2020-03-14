"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.
وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.وزارة الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة البقاء في المنزل الابتعاد عن التجمعات فيروس كورونا الجديد
"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين
دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.
وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.