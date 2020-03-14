"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

‏‫دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.