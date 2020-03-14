"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

‏‫دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.

وزارة الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة البقاء في المنزل الابتعاد عن التجمعات فيروس كورونا الجديد

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14 مارس 2020 - 19 رجب 1441 05:21 PM

"الشهراني" أشاد بخبرات وإمكانيات اللاعبين

"الصحة": لا بد من تعاون المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‏‫دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

وقال: على كل من قدِم للمملكة من خارجها أن يعزل نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، شدّد المتحدث الرسمي على ضرورة الابتعاد عن تداول الشائعات حول كورونا، وأخذ المعلومات من مصادرها.

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وزارة الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة البقاء في المنزل الابتعاد عن التجمعات فيروس كورونا الجديد

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