شاهد.. القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بالمنتزه البري "البيضاء" بالمدينة

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن مرور منطقة المدينة المنورة من القبض على قائد مركبة مارس التفحيط في المنتزه البري البيضاء معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل، أوضح المرور في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" أن مرور منطقة المدينة المنورة يقبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في المنتزه البري "البيضاء" معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف: أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.