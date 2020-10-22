فرضية ناجحة بالصور.. حريق وإخلاء بمركز الإنتاج التلفزيوني بتبوك

للتأكد من جاهزية المنسوبين وتعزيز الوعي للتعامل مع خطط الطوارئ

نفّذ مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة تبوك، أمس، فرضية حريق بالمبنى الرئيس للمركز؛ وذلك للتأكد من جاهزية منسوبي المركز وتعزيز الوعي للتعامل مع خطط الطوارئ ووسائل السلامة المتوفرة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية وتقييم قدرات الاستجابة لدى المشاركين من القطاعات الأخرى.

وأوضح مدير التلفزيون بمنطقة تبوك محمد بن عبدالحفيظ النبهاني، أنه قد جرى تنفيذ تجربة حريق وهمي بغرفة التحكم نتج عنه إخلاء جميع الموظفين بالمبنى وإنقاذ محتجزين اصابتهما متوسطة، مضيفاً أنه جرى خلال الفرضية التأكد من وسائل السلامة المتوفرة في المركز ومدى تعامل العاملين من خلال الإخلاء السريع والاستخدام الأمثل لوسائل السلامة وتوجيه جميع الموجودين إلى المنطقة الآمنة خارج المركز؛ ومن ثم فرز الحالات لتقديم الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية في موقع الفرضية.

وأشار إلى أن الفرضية شارك فيها فرق إطفاء وإنقاذ وفرق إسعافية من الهلال الأحمر بوجود الدوريات الأمنية ودوريات المرور وقوات الواجبات والمهمات الخاصة بشرطة تبوك في الموقع.

وأكد "النبهاني" أن هذه الفرضية حققت النتائج المأمولة من تنفيذها، والتي تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي ومتابعة من مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة المهندس صالح سعد الشافي؛ لتحقيق التنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات المساندة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل الأمثل مع مختلف الحوادث، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة والعاملين بالمركز.