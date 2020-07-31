خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده

أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق اطراد التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بهذه المناسبة.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.